Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ОАЭ - Указ

Политика Материалы 17 ноября 2025 17:38 (UTC +04:00)
Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ОАЭ - Указ

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Утвержден "Меморандум о взаимопонимании между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и министерством человеческих ресурсов Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в сфере привлечения рабочей силы на временную работу в организованном порядке".

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, после вступления меморандума в силу министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно уведомить правительство Объединенных Арабских Эмиратов о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума в силу.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости