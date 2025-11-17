Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ОАЭ - Указ

БАКУ /Trend/ - Утвержден "Меморандум о взаимопонимании между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и министерством человеческих ресурсов Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в сфере привлечения рабочей силы на временную работу в организованном порядке".

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, после вступления меморандума в силу министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно уведомить правительство Объединенных Арабских Эмиратов о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума в силу.