Школы Узбекистана заинтересованы в развитии сотрудничества с азербайджанскими образовательными учреждениями

БАКУ /Trend/ – Узбекистан намерен развивать международное сотрудничество в области STEAM-образования.

Об этом сказала Trend Нигора Алиева, ментор по инновациям и предпринимательству школы №2 города Ханабад Узбекистана, в кулуарах церемонии открытия Международного фестиваля "STEAM Азербайджан" (SAF 22025) в Баку.

"Мы участвуем в этом фестивале впервые и представляем проект по переработке дождевой воды в питьевую. Подготовка к мероприятию была колоссальной, все организовано на высоком уровне. Надеемся, что жюри обратит внимание на наш проект и что он получит дальнейшее развитие", - сказала она.

Нигора Алиева отметила, что школа №2 города Ханабад планирует сотрудничество с азербайджанскими школами и университетами по направлению своих исследований.

"Мы - обычная общеобразовательная школа, и нам важно найти партнеров для продвижения проекта. Хотелось бы обмениваться опытом с местными школами и университетами, чтобы развивать инициативы в области науки и технологий", - подчеркнула она.

По словам ментора школы, о фестивале команда узнала через социальные сети и видит в участии возможность наладить международные контакты и обмен знаниями.