Болгария увеличила импорт газа из Азербайджана в январе-сентябре

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре текущего года из Азербайджана в Болгарию было экспортировано 1,4 миллиарда кубометров природного газа на сумму 519,6 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 94,2 миллиона долларов США, или 21,3%, по количеству и увеличился на 71,3 миллиона кубометров, или 5,3% по объёму.

Для сравнения, в январе-сентябре 2024 года из Азербайджана в Болгарию было экспортировано 1,3 миллиарда кубометров природного газа, общая стоимость этого экспорта составила 425,4 миллиона долларов США.

Следует отметить, что в январе-сентябре текущего года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 18,5 миллиарда кубометров природного газа на сумму 6,7 миллиарда долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 623,3 миллиона долларов США, или на 10,3% больше в стоимостном выражении и на 203,2 миллиона кубометров, или на 1,1% меньше в объёме. В то же время, за 9 месяцев текущего года в Азербайджан было импортировано 252,2 миллиона кубометров природного газа стоимостью 39,1 миллиона долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,2 миллиона долларов США, или на 49,4% меньше в стоимостном выражении и на 230,6 миллиона кубометров, или на 47,8% меньше в объёме.