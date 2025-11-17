Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Турции назвали сроки изучения «черного ящика» разбившегося в Грузии самолета

Турция Материалы 17 ноября 2025 23:01 (UTC +04:00)
Фото: Министерство национальной обороны Турции

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Расшифровка "черного ящика" потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета C-130 займет два месяца.

Как передает Trend, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Он отметил, что процесс получения предварительных результатов занимает не менее двух месяцев.

Отметим, что 11 ноября военно-транспортный самолет C-130 ВВС Турции потерпел крушение в Грузии через 27 минут после взлета из аэропорта Гянджи. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 20 военнослужащих, включая членов экипажа.

