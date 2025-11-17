Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на открытии фестиваля «Нефтяной бум улыбается всем» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялось открытие фестиваля «Нефтяной бум улыбается всем», посвященного 90-летию выдающегося писателя, драматурга и сценариста Максуда Ибрагимбекова.

Как сообщает Trend, на мероприятии присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Открывая фестиваль, директор Центра Анна Ибрагимбекова поприветствовала гостей и выразила благодарность всем, кто поддержал реализацию проекта и принял участие в его подготовке.

Куратор Нигяр Рзаева, представив концепцию и художественную линию программы, отметила, что он объединяет театр, литературу, кино, визуальное искусство и современную мысль, создавая живой культурный диалог между прошлым и настоящим.

Говоря о названии фестиваля, куратор подчеркнула, что оно отсылает к одноименной пьесе Максуда Ибрагимбекова, в которой показан момент, когда человек стоит на пороге большого прорыва.

«Герой чувствует растерянность - он не знает, куда ведет его новый этап. Сегодня и мы живем в собственном «буме»: технологическом, стремительном, тревожном. Меняются эпохи, но неизменным остается внутренний мир человека - его стресс, поиски и главные ценности», - отметила Н. Рзаева.

Фестиваль создает многожанровое пространство, вдохновленное творческим наследием автора, и заново открывает художественный потенциал его произведений. Пьеса «Нефтяной бум улыбается всем», написанная в 1960-е годы, поднимает универсальные темы выбора, ответственности и судьбы - вопросы, которые остаются актуальными и в XXI веке.

Мероприятие продолжилось художественной частью, в рамках которой Заслуженный артист Азербайджанской Республики Фирдоуси Атакишиев представил мини-читку рассказа Максуда Ибрагимбекова «Наша с Тимкой нефть».

Под занавес церемонии известный российский журналист Михаил Гусман поделился теплыми и глубокими воспоминаниями о своем друге - Максуде Ибрагимбекове. Он подчеркнул, что возможность знать и общаться с Максудом была для него «подарком судьбы» и бесценным жизненным опытом.

М. Гусман отметил, что принадлежит к тому поколению, которое помнит Ибрагимбекова не только как выдающегося писателя и драматурга, но и удивительно живого, молодого, энергичного человека - человека редкой внутренней силы и яркой человеческой энергетики.

По его мнению, Максуд Ибрагимбеков навсегда останется одним из лучших сынов Азербайджана - личностью, безгранично любившей свою страну и народ, преданной родной земле «каждой клеточкой своей души».

Отметим, что деятельность Центра творчества Максуда Ибрагимбекова направлена на сохранение наследия писателя и поддержку новых культурных инициатив. Фестиваль продолжает эту миссию, объединяя прошлое и настоящее, расширяя пространство для диалога между поколениями и возвращая внимание к идеям автора, которые и сегодня не утратили своей значимости.