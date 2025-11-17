Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Токаев отметил важность присвоения Азербайджану статуса полноправного участника Консультативных встреч стран ЦА

Центральная Азия Материалы 17 ноября 2025 21:04 (UTC +04:00)
Фото: Акорда

Алена Павленко
АСТАНА /Trend/ - Присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативных встреч стран Центральной Азии придало форуму в Ташкенте статус события, имеющего стратегическое значение.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана, об этом говорится в письме Президента Касым-Жомарта Токаева Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

"Президент также дал высокую оценку организации VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте. По его словам, содержательные дискуссии по всему спектру регионального взаимодействия, принятые важные решения и документы, а также присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника придали форуму статус события, имеющего стратегическое значение", - говорится в сообщении Акорды.

Отметим, что по итогам VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии президенты подписали ряд ключевых документов, направленных на укрепление региональной кооперации и обеспечение безопасности. В числе подписанных документов - решение о присоединении Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативной встречи.

