Туркменистан подчеркнул приоритет вопросов безопасности в Центральной Азии

Экономика Материалы 16 ноября 2025 12:21 (UTC +04:00)
Туркменистан подчеркнул приоритет вопросов безопасности в Центральной Азии
Фото: Акорда

Эмин Алиев
Эмин Алиев
ТАШКЕНТ/Trend/- Туркменистан подчеркнул приоритет вопросов региональной безопасности, борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

"Говоря о политическом аспекте взаимодействия, хотел бы в качестве его основного приоритета выделить вопросы безопасности. Убежден, что выступая с единых позиций в таких вопросах, как борьба с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, новыми вызовами в сфере информационной, кибер- и биологической безопасности, мы обеспечиваем дополнительный прочный запас внутренней стабильности", - сказал Бердымухамедов.

Он отметил, что такие меры способствуют укреплению внутренней стабильности и созданию благоприятных внешних условий для стран региона на международных площадках, включая ООН.

