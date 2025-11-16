Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Проект строительства Зангезурского коридора видится логическим продолжением железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан - Садыр Жапаров

Политика Материалы 16 ноября 2025 11:20 (UTC +04:00)
Эмин Алиев
Эмин Алиев
ТАШКЕНТ /Trend/ - Сегодня мы становимся свидетелями создания новой транспортной артерии региона. Строительство стратегически важной железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан не просто соединит, а переформатирует логистику, открыв нашим странам кратчайший путь к крупнейшим рынкам Азии и Европы. В этом контексте проект строительства Зангезурского коридора видится логическим и стратегическим продолжением железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате «Центральная Азия + Азербайджан».

