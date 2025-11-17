Нефтегазодобывающая компания Южного Загроса обнародовала план добычи

БАКУ /Trend/ - Иранская "South Zagros Oil and Gas Production Company" (Нефтегазодобывающая компания Южного Загроса) планирует добывать 162 миллиона кубометров газа в сутки.

Как сообщает Trend, об этом в заявлении местным СМИ сообщил представитель "South Zagros Oil and Gas Production Company" Нурали Мофатех.

По его словам, компания также планирует добывать 17 тысяч баррелей сырой нефти и 48 тысяч баррелей газового конденсата в сутки.

Мофатех сообщил, что компания провела капитальный ремонт на добывающих объектах, пунктах сбора и объектах первичной переработки для поддержания и увеличения добычи.

Представитель компании добавил, что "South Zagros Oil and Gas Production Company" предпринимает шаги для обеспечения энергоснабжения страны в зимний период. Компания в сотрудничестве со стартапами проводит капитальный ремонт различных узлов, включая турбины.

Следует отметить, что "South Zagros Oil and Gas Production Company" входит в состав "Iranian Central Oil Fields Company" (ICOFC). В настоящее время "South Zagros Oil and Gas Production Company" разрабатывает 9 газовых месторождений: Агар, Далан, Нар, Канган, Сархун, Табнак, Хома, Варави, Шанул, и 3 нефтяных месторождений: Саадатабад, Сарвестан и Хешт.

Следует отметить, что в ведении "Iranian Central Oil Fields Company" находятся 84 нефтяных и газовых месторождения в 11 провинциях Ирана. На сегодня освоено 13 газовых и 13 нефтяных месторождений. Максимальный потенциал добычи "Iranian Central Oil Fields Company" составляет около 250 тысяч баррелей сырой нефти и 250 миллионов кубометров газа в сутки.