В Баку состоялась церемония открытия Международного фестиваля STEAM Azerbaijan (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 ноября в Baku Expo Center состоялась церемония открытия Международного фестиваля STEAM Azerbaijan (SAF 2025), организованного при поддержке Министерства науки и образования Азербайджана и проекта «STEAM Азербайджан».

Как сообщает в понедельник Trend, в церемонии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, представители государственных органов, депутаты парламента, главы дипломатических миссий, представители СМИ, а также известные общественные деятели и др.

Фестиваль направлен на продвижение STEAM-образования, обмен международным опытом и демонстрацию инновационных проектов учащихся и молодых специалистов.

SAF 2025 традиционно объединяет талантливую молодежь, педагогов и экспертов, формируя платформу для обсуждения современных тенденций в области науки, технологий, инженерии, искусства и математики.

Новость обновляется