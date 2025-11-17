Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Сфера коммуникационных технологий стала ведущей силой в ненефтяной экономике Азербайджана

Политика Материалы 17 ноября 2025 12:36 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сфера коммуникационных технологий стала ведущей силой в ненефтяной экономике Азербайджана
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Сфера коммуникационных технологий стала ведущей силой в ненефтяной экономике Азербайджана, обрела за последние четыре года стабильные темпы роста.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ).

Глава государства подчеркнул, что все это сопровождается последовательными мерами, принимаемыми в области развития искусственного интеллекта, предотвращения кибератак и расширения цифровой инфраструктуры.

