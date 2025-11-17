В Азербайджане выросло производство продукции в перерабатывающей промышленности

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2025 года перерабатывающая промышленность Азербайджана произвела продукции и оказала услуги промышленного характера на сумму 17,265 млрд манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, этот показатель на 1,1 млрд манатов, или на 6,9%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечено, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство табачных изделий увеличилось на 11,2%, продуктов питания – на 9,5%, а производство напитков сократилось на 1,8%.

За отчетный период производство макаронных изделий увеличилось в 2,7 раза, производство сахара - на 21,7 процента, плодоовощных консервов - сократилось на 2 процента, водки - на 9 процентов.