В Баку прошла информационная сессия для представителей дипкорпуса, посвященная WUF13 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 ноября была проведена информационная сессия для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, посвящённая 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13), который Баку примет в 2026 году.

Как сообщает Trend , в мероприятии, посвящённом форуму, который пройдёт 17–22 мая 2026 года на тему «Жильё для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», приняли участие председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев, исполнительный директор Операционной компании WUF13 Азербайджана Адиль Мамедов, директор Департамента внешних связей, стратегии, знаний и инноваций Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Эдлам Йемеру, а также был представлено видеoобращение исполнительного директора UN-Habitat Анаклаудии Россбах.

Целью сессии было информирование участников о сути мероприятия WUF13, ходе подготовительного процесса, планируемых событиях, тематических диалогах и активностях в рамках Форума, а также о возможностях участия и сотрудничества.

Национальный координатор WUF13 Анар Гулиев, обращаясь к участникам брифинга, отметил, что в рамках данного глобального форума ожидается участие глав государств и правительств, а также министров в мероприятиях высокого уровня. Он подчеркнул: «WUF13 является уникальной платформой для укрепления международного сотрудничества в области устойчивого городского развития, а также для представления мировому сообществу достижений Азербайджана и его видения будущего в сфере урбанизации. Азербайджан представил Форуму новые инициативы, и впервые в истории WUF планируется проведение Саммита лидеров с участием глав государств и правительств. Это демонстрирует приверженность нашей страны глобальной городской повестке и её активное лидерство в международных процессах, связанных с трансформацией городов. Мы верим, что WUF13 внесёт важный вклад в развитие более устойчивых и человекоориентированных городов».

В своём видеoобращении исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах выразила благодарность правительству Азербайджана за организацию данной важной встречи. Она отметила: «WUF13 станет ключевым моментом для обновления обязательств всех партнёров по обеспечению доступа к достойному жилью для каждого человека, поскольку это является основой человеческого достоинства, безопасности и климатических действий, лежащих в основе Целей устойчивого развития. Форум также предоставит важную возможность отметить десятилетие принятия документа «Новая городская повестка», подвести итоги достигнутого прогресса и определить приоритеты на следующую декаду, сосредоточив внимание на вопросах обеспечения жильём».

Дипломатам было сообщено, что для обеспечения высокого уровня проведения Форума последовательно осуществляются подготовительные и координационные работы по всем ключевым операционным направлениям.

Исполнительный директор Операционной компании WUF13 Азербайджана Адиль Мамедов представил подробную информацию о работе, проводимой на Бакинском Олимпийском стадионе - основном месте проведения Форума - по созданию функциональных зон, развитию соответствующей инфраструктуры и обеспечению высокого организационного уровня всех аспектов мероприятия. Он подчеркнул, что во всех операционных направлениях строго учитываются принципы устойчивости, безопасности и доступности. Он отметил: «Наша цель - создать в Баку образцовую международную платформу, отвечающую высоким стандартам организации, инклюзивности и глобального сотрудничества».

Директор Департамента внешних связей, стратегии, знаний и инноваций UN-Habitat Эдлам Йемеру выступила с подробной презентацией концепции и программы Форума.

Сессия продолжилась в формате вопросов-ответов и открытой дискуссии.

В гибридном формате мероприятия приняли участие руководители и представители дипломатических миссий, действующих в Азербайджане - около 100 дипломатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!