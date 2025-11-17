Иран обнародовал планируемый объём газа для бесперебойного газоснабжения зимой

БАКУ /Trend/ - В ближайшие месяцы (зимние месяцы) в газовую сеть Ирана планируется ежедневно передавать 850–860 миллионов кубометров переработанного газа.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава Департамента контроля и координации добычи Национальной газовой компании Ирана Мохаммад Рза Джолайи в заявлении местным СМИ.

По его словам, указанный объём газа запланирован, исходя из текущего состояния добычи на газовых месторождениях и газоперерабатывающих заводах страны.

Джолайи сообщил, что на газоперерабатывающих заводах был предпринят ряд мер для обеспечения бесперебойного газоснабжения страны в зимние месяцы. Эти меры были приняты для поддержания бесперебойных поставок газа.

Следует отметить, что Иран считается второй страной в мире по запасам газа, располагая примерно 34 триллионами кубометров газа. В настоящее время в Иране разрабатываются 22 газовых месторождения.

Стоит добавить, что добыча газа в Иране в среднем составляет 1 миллиард кубометров в сутки. Зимой потребление газа в Иране увеличивается примерно до 800 миллионов кубометров в сутки.