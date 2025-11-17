Азербайджанское бюро по туризму планирует открыть постоянное представительство в Китае

БАКУ/Trend/ - Презентации, организованные Государственным агентством по туризму Азербайджана на международных выставках в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне и других городах, а также онлайн-кампании укрепили позиции Азербайджана на китайском рынке.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев на China Visitors Summit, который впервые прошел сегодня в Баку с участием более 50 китайских туристических компаний и представителей местной туристической индустрии.

Он отметил, что Госагентство нацелено на расширение сотрудничества с Китаем по двум основным направлениям:

"Это реализация концепции China Ready для более комфортного приема китайских туристов в Азербайджане, повышение уровня готовности местной туристической индустрии к приему китайских туристов и расширение маркетинговой деятельности для более широкого продвижения туристических возможностей Азербайджана в Китае».

Председатель агентства сообщил, что в следующем году планируется открытие постоянного представительства Азербайджанского бюро по туризму в Китае:

«Этот шаг обеспечит более глубокую интеграцию на китайском рынке и откроет путь к новому этапу туристических отношений».

Он добавил, что все эти инициативы внесут значительный вклад в увеличение взаимного туристического потока между Азербайджаном и Китаем и дальнейшее укрепление экономического и культурного сотрудничества.

