Принятые на WTDC-25 решения внесут важный вклад в цифровизацию Среднего коридора - замминистра

БАКУ /Trend/ - Решения, принятые на Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25), внесут важный вклад в цифровизацию Среднего коридора.

Об этом заявил журналистам заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов в рамках Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку, сообщает Trend.

"Темы, обсуждаемые на конференции, фактически окажут прямое влияние как на цифровизацию рассматриваемого маршрута странами-участницами Среднего коридора, так и на такие важные направления, как цифровизация, инновации и внедрение новых технологий в других областях в течение следующих четырех лет в целом", - подчеркнул замминистра.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.

