Именно творческая среда помогает сохранять человеческие отношения и выходить за рамки стереотипов - Саида Тагизаде в передаче «Диалог с Тофиком Аббасовым» (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел новый выпуск аналитического видеопроекта «Диалог с Тофиком Аббасовым».

Как сообщает в понедельник Trend, гостем программы стала директор Государственной детской филармонии Саида Тагизаде — музыкант, педагог, концертирующий пианист и автор ряда творческих инициатив, включая хорошо известный проект «Симург».

Саида Тагизаде рассказала о своем профессиональном пути, трудных 90-х, на которые пришлось ее детство, и о том, как музыка стала для нее не просто профессией, а способом выжить и сохранить внутреннюю опору. По ее словам, именно занятия творчеством в те годы помогли многим детям и подросткам стать сильнее, и найти свое место в жизни.

Говоря о своей работе, она отметила, что с мая 2025 года возглавляет Государственную детскую филармонию и воспринимает эту должность как высокую ответственность. При этом почти десятилетний опыт работы с детьми позволил ей быстро выстроить процессы, создать атмосферу доверия и творчества и вывести коллектив на новый уровень активности.

Отдельно директор филармонии остановилась на проекте «Симург» — детском музыкальном образовательном фестивале, который она создала. Проект «Симург» нацелен на то, чтобы привозить в Азербайджан известных педагогов.

Отвечая на вопросы ведущего, она отметила, что музыка всегда была формой "мягкой дипломатии", способной объединять даже тех, кто по политическим причинам оказался по разные стороны баррикад. По словам Саиды Тагизаде, именно творческая среда помогает сохранять человеческие отношения, слышать друг друга и выходить за рамки стереотипов.

Как мать двоих детей она подчеркнула важность воспитания, основанного на уважении, внимании и любви. Саида Тагизаде отметила, что дети всегда чувствуют искренность: если их слышат, принимают их мнение, дают пространство для самовыражения — они вырастают сильными и светлыми людьми. Если же ребенка игнорируют, обижают или подавляют, это неизбежно отражается на его характере.

Особое внимание директор филармонии уделила тому, что важно учитывать мнение детей. Она применяет эту практику и при постановке спектаклей, выборe тем концертов и создании декораций. По ее словам, ребенок не должен быть механическим исполнителем задач. Он должен чувствовать себя автором, создателем и участником.

На счету филармонии уже есть ряд успешных выступлений, включая яркий концерт в Гянджинской филармонии, посвященный Дню защиты детей. Летом было проведено масштабное прослушивание, и если первоначально планировалось выбрать около десяти исполнителей, то результат превзошел ожидания — база солистов выросла до почти ста талантливых ребят. Коллектив выступает чаще, программы разнообразнее: от эстрадно-джазовых вечеров до барочной музыки.

Завершая беседу, Саида Тагизаде отметила, что невозможно «вырастить личность» искусственно — личность рождается. Задача взрослых — помочь ей раскрыться, поддержать внутренний свет, дать пространство для роста и творчества. Именно это сегодня и делает команда Государственной детской филармонии.

Представляем полную видеозапись передачи: