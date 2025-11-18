Банк Республика продолжает рост: в Гёйчае открылся 40-й филиал (ФОТО)

Банк Республика открыл свой 40-й филиал в Гёйчае

Банк Республика, один из ведущих банков страны, для обеспечения доступности своих продуктов и услуг для клиентов торжественно открыл новый филиал в городе Гёйчай, оснащённый самыми современными банковскими технологиями.

Гёйчайский филиал стал 40-м по счёту в сети Банка и отличается современной инфраструктурой, удобной клиентской зоной и высоким уровнем сервиса.

На торжественном открытии руководство банка, перерезав символическую красную ленту, объявило о запуске филиала для обслуживания клиентов.

Отмечая, что «открытие 40-го филиала — это не просто цифра, а показатель доверия клиентов, внимание к развитию регионов и последовательный шаг в устойчивом росте», руководство Банк Республика подчеркнуло, что новый филиал будет активно поддерживать предпринимателей во всех направлениях бизнеса, а также предлагать населению современные банковские продукты на выгодных условиях.

Новый филиал Банка будет функционировать по адресу: город Гёйчай, улица Мехти Гусейнзаде, 2D.

