В Азербайджане выросло производство химической продукции

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года в химической промышленности, производстве фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий произведено продукции на сумму 1,921 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечено, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство фармацевтической продукции увеличилось в 2 раза, резиновых и пластмассовых изделий - на 12,6 процента, продукции химической промышленности - на 8,4 процента. Производство полиэтилена увеличилось на 4 процента, этилена - на 3,2 процента, карбамида - на 0,4 процента, пластиковых пакетов и мешков, кроме полиэтилена - на 86,8 процента, пластмасс, прутков, стержней и профилей - на 28,5 процента, пластиковых бутылок, флаконов и аналогичных изделий – на 20,5 процента.