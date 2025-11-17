Будет подготовлена ​​Бакинская декларация о глобальном цифровом развитии - представитель МСЭ

БАКУ/Trend/ - Будет подготовлена ​​Бакинская декларация о глобальном цифровом развитии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил директор Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) Космас Лукисон Завазава на церемонии открытия Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25) в Баку.

Он подчеркнул, что цифровая революция оказала сильное влияние на общество и экономику: «В последние годы был достигнут значительный прогресс в области обеспечения связи. Численность населения, не подключенного к Интернету, которая в 2022 году составляла 2,7 миллиарда человек, сегодня сократилась до 2,2 миллиарда. Однако цифровой разрыв не полностью ликвидирован и уже приобрел новый сложный характер».

Директор Бюро отметил, что, хотя некоторые страны развивают такие технологии, как искусственный интеллект и 6G, другие все еще испытывают трудности с подключением к интернету даже в самом базовом формате. Поэтому главная цель конференции - подготовить Бакинскую декларацию. Декларация задумана как стратегическая дорожная карта глобального цифрового развития.

