Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение для Азербайджана и стран Центральной Азии

Политика Материалы 16 ноября 2025 11:44 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение для Азербайджана и стран Центральной Азии
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

ТАШЕНТ /Trend/ - Сегодня Азербайджан и Центральная Азия являются связующим звеном, связующим мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом. Развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение для наших стран.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

«Совместные усилия по модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, синхронизация и цифровизация таможенных процедур открывают широкие возможности для увеличения объемов грузоперевозок, укрепления экономической устойчивости и расширения взаимодействия на международных рынках», - отметил глава государства, добавив, что за последние три года грузоперевозки по Среднему коридору через Азербайджан увеличились на 90 процентов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости