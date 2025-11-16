Президент Ильхам Алиев: Развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение для Азербайджана и стран Центральной Азии

ТАШЕНТ /Trend/ - Сегодня Азербайджан и Центральная Азия являются связующим звеном, связующим мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом. Развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение для наших стран.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

«Совместные усилия по модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, синхронизация и цифровизация таможенных процедур открывают широкие возможности для увеличения объемов грузоперевозок, укрепления экономической устойчивости и расширения взаимодействия на международных рынках», - отметил глава государства, добавив, что за последние три года грузоперевозки по Среднему коридору через Азербайджан увеличились на 90 процентов.