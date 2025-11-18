Азербайджан входит в новую фазу стратегического партнерства с США - Фариз Исмаилзаде

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сегодня становится важным стратегическим партнером США и международного сообщества, расширяя экономическое, технологическое и политическое сотрудничество, а также укрепляя свой суверенитет и влияние в регионе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил проректор Университета АDА, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Фариз Исмаилзаде, выступая на I Азербайджано-американском аналитическом форуме в Баку.

Он отметил, что наблюдается новая фаза активизации отношений с США, которая проявляется в участившихся визитах и расширении двустороннего диалога в различных секторах экономики.

"Сегодня мы видим растущий интерес США к Азербайджану и динамику сотрудничества в разных сферах, включая технологии, инвестиции и развитие новых отраслей экономики", - подчеркнул он.

По словам проректора, страна вступает в важный этап своей истории, когда нефтяные доходы перестают быть главным источником развития, и внимание сосредоточено на модернизации экономики, развитии технологий, логистики и инновационных сфер. Активная внешняя политика и участие в международных платформах позволяют Азербайджану укреплять независимость, региональное лидерство и значимость для глобальных партнеров, включая США.

Ф.Исмаилзаде выразил уверенность, что недавно подписанные документы и активизация двусторонних контактов откроют новую страницу в отношениях между странами и создадут возможности для укрепления мира и стабильности в регионе.