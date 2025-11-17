Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций Международного союза электросвязи

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение к участникам Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций Международного союза электросвязи.

Как сообщает в понедельник Trend, в обращении говорится:

"Уважаемые участники мероприятия!

Сердечно приветствую вас в Баку на Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ).

Проведение в Азербайджане впервые в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций – престижного международного мероприятия в области электросвязи является знаменательным событием. Это - проявление давних традиций плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Международным союзом электросвязи, а также наглядный показатель ведущей позиции нашей страны в области цифрового развития на глобальном уровне.

Цель этой конференции, собравшей регулирующие органы в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, международные организации и все заинтересованные стороны, - совершенствование стратегий и механизмов регулирования, проведение дискуссий, направленных на стимулирование инклюзивной и устойчивой цифровой трансформации, повышение цифровой доступности.

Мир уже вступил в новую цифровую эпоху. В настоящее время развитие технологий и цифровизация стали одними из основных факторов, обусловливающих уровень развития страны и определяющих будущее человечества. К сожалению, в эпоху такого развития цифрового мира более двух миллиардов человек по-прежнему лишены доступа к интернету. В наше время ни одна страна и ни один человек не должны оставаться в стороне от цифрового будущего. Обеспечить это – наша общая ответственность.

Сфера коммуникационных технологий стала ведущей силой в ненефтяной экономике Азербайджана, обрела за последние четыре года стабильные темпы роста. Все это сопровождается последовательными мерами в области развития искусственного интеллекта, предотвращения кибератак и расширения цифровой инфраструктуры.

Стратегия информационной безопасности и кибербезопасности составляет основу архитектуры национальной безопасности Азербайджана. Кроме того, в соответствии с документом «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию» развитие цифровой экономики определено как одно из основных стратегических направлений развития нашей страны. Мы придаем особое значение сотрудничеству государственного и частного секторов в этом направлении.

Сегодня Азербайджан занимает лидирующие позиции в регионе по 100-процентному охвату населения широкополосным интернетом. Наша страна также входит в число передовых стран в сфере цифровой личности. Система биометрической цифровой подписи SIMA уже принята 3,6 млн пользователей, интегрирована в более чем 80 государственных информационных систем. Неслучайно Азербайджан вошел в группу высшей категории «Индекса развития электронного правительства ООН». Наша цель – в течение ближайших пяти лет войти в число первых 40 стран по этому индексу.

Баку, который принимает Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций, сегодня является не только глобальным центром телекоммуникаций, но и площадкой для международного цифрового сотрудничества. В рамках конференции планируется открытие в Баку Регионального центра акселерации МСЭ. Этот Центр, который войдет в глобальную инновационную сеть МСЭ, станет для региона ведущей платформой в сфере инноваций и предпринимательства.

Уверен, что предстоящие в ходе конференции обсуждения, принятые решения, налаженные партнерства послужат построению инклюзивного, безопасного и устойчивого цифрового будущего, окажут влияние на жизни миллиардов людей.

Еще раз передаю вам свои наилучшие пожелания, желаю плодотворных дискуссий, успехов в работе мероприятия."