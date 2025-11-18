Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,01 доллара США, или на 0,01%, составив 67,93 доллара за баррель.
Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан стоимость одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,07 доллара, или на 0,11%, и составила 65,72 доллара.
Цена нефти марки URALS снизилась на 0,05 доллара или 0,1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 52,13 доллара за баррель.
Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, уменьшилась на 0,03 доллара или 0,1%, составив 63,66 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.