Таджикистан предложил создать международный образовательный центр в регионе

ТАШКЕНТ/Trend/- Таджикистан предложил учредить международный инновационный образовательный центр в Центральной Азии.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Считаем важным направить совместный проект в сферах науки, образования, культуры и искусства на сохранение достойной передачи будущим поколениям богатого исторического и духовного наследия нашего региона. Учитывая необходимость развития сотрудничества в этом направлении, предлагаем учредить международный инновационный образовательный центр в Центральной Азии. Данный центр может стать единой площадкой для научных исследований и реализации образовательных программ наших государств", - сказал Рахмон.

Он отметил, что центр позволит усилить сотрудничество в науке, образовании, культуре и искусстве, создавая платформу для обмена знаниями и реализации совместных проектов между странами Центральной Азии.