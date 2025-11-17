Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Названо количество мин, обезвреженных за две недели на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Общество Материалы 17 ноября 2025 13:12 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях по разминированию, проведенных с 1 по 16 ноября организациями, занимающимися разминированием, на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ANAMA, в ходе операций по разминированию в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кельбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангелане, а также в освобожденных селах Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейрымлы и Гызылгаджылы Газахского района было обнаружено 265 противопехотных мин, 127 противотанковых мин и 3207 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 2894,7 гектара территории.

