Названо количество мин, обезвреженных за две недели на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях по разминированию, проведенных с 1 по 16 ноября организациями, занимающимися разминированием, на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ANAMA, в ходе операций по разминированию в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кельбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангелане, а также в освобожденных селах Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейрымлы и Гызылгаджылы Газахского района было обнаружено 265 противопехотных мин, 127 противотанковых мин и 3207 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 2894,7 гектара территории.

