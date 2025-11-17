Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Стратегия кибербезопасности составляет основу архитектуры национальной безопасности Азербайджана

Политика Материалы 17 ноября 2025 12:43 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

БАКУ/Trend/ - Стратегия информационной безопасности и кибербезопасности составляет основу архитектуры национальной безопасности Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ).

Глава государства отметил, что в соответствии с документом «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию» развитие цифровой экономики определено как одно из основных стратегических направлений развития нашей страны. «Мы придаем особое значение сотрудничеству государственного и частного секторов в этом направлении», - подчеркнул Президент Азербайджана.

