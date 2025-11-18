Опыт работы с американскими аналитическими центрами сыграл ключевую роль в становлении азербайджанской дипломатии - Хафиз Пашаев

БАКУ /Trend/ - Опыт взаимодействия с ведущими аналитическими центрами США стал важным элементом формирования азербайджанской дипломатической школы и развития двусторонних отношений между Баку и Вашингтоном.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил ректор Университета АДА, бывший посол Азербайджана в США Хафиз Пашаев, выступая на I Азербайджано-американском аналитическом форуме в Баку.

Хафиз Пашаев отметил, что первые годы его дипломатической деятельности в Вашингтоне оказали определяющее влияние на его профессиональное становление. Он подчеркнул, что работу американских мозговых центров, расположенных на K Street - таких как Center for Strategic and International Studies, - считал для себя "настоящим университетом".

"Для меня это была реальная школа дипломатии. Я старался посещать как можно больше мероприятий, ведь каждый день в этих институтах проходили дискуссии, из которых можно было многому научиться", - сказал он.

Ректор Университета АДА также напомнил, что в начале 1990-х годов одной из ключевых задач азербайджанской дипломатии было донесение объективной информации об Азербайджане до американской общественности. По его словам, работа посольства и создание Торгово-промышленной палаты "США-Азербайджан" стали важной частью этой деятельности.

Хафиз Пашаев подчеркнул роль американских аналитических центров в подготовке молодых азербайджанских дипломатов, отмечая, что участие в их мероприятиях помогало лучше понять специфику США и особенности принятия решений в Вашингтоне.

Говоря о сотрудничестве с Центральной Азией, Хафиз Пашаев подчеркнул, что идеи активного взаимодействия стран региона продвигаются уже много лет. Он напомнил, что еще в 1996 году по приглашению профессора Фреда Старра выступил на мероприятии, посвященном созданию Института Центральной Азии, предложив включить в его название Кавказ - идею, которая была поддержана.

"Сегодня формат C5+1, объединяющий Центральноазиатские государства и Азербайджан, показывает актуальность этих подходов и открывает новые возможности для регионального сотрудничества", - отметил Х.Пашаев.