Президент Ильхам Алиев высоко оценил братскую поддержку стран Центральной Азии в восстановлении Карабаха

ТАШКЕНТ /Trend/ - После восстановления территориальной целостности и суверенитета наша страна приступила к масштабным работам по возрождению освобожденных территорий. Мы высоко ценим братскую поддержку, которую страны Центральной Азии оказывают Азербайджану в этом вопросе.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

Глава государства напомнил, что в городе Физули уже функционируют школа имени Мирзы Улугбека и Центр детского творчества имени Курмангазы, а в Агдаме действует школа имени Манаса. «Это подарок от наших узбекских, казахских и кыргызских братьев», - подчеркнул он.

Президент также отметил, что в октябре этого года в Физули был заложен фундамент мечети, которая станет символом братской поддержки со стороны Туркменистана. «Все это останется в благодарной памяти азербайджанского народа как свидетельство нашего братства и солидарности», - добавил глава государства.