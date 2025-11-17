Сократилось производство легковых и грузовых автомобилей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года в Азербайджане было произведено 3280 легковых автомобилей.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, этот показатель на 1153 единицы, или на 26%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в стране было произведено 4433 легковых автомобиля. По состоянию на 1 ноября текущего года запасы готовой продукции в стране составили 168 единиц.

При этом за отчетный период в стране было произведено 273 грузовых автомобиля, что на 126 единиц, или на 31,6%, меньше, чем за первые 10 месяцев 2024 года. Запасы готовой продукции по данной группе на 1 ноября составили 24 единицы.

Следует отметить, что в январе-октябре текущего года в сфере производства машин и оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на сумму 506,1 миллиона манатов.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство машин и оборудования сократилось на 1,2 процента, а производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – на 22,5 процента.

