Сборная Франция сравняла счет в матче с Азербайджаном

Азербайджан Материалы 16 ноября 2025 21:17 (UTC +04:00)
Сборная Франция сравняла счет в матче с Азербайджаном

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Сборная Франция сравняла счет в матче с Азербайджаном в рамках 6-го тура отборочного турнира зоны Европы чемпионата мира-2026.

Как сообщает Trend, гол забил Жан-Филипп Матета.

21:08

Сборная Азербайджана открыла счет в матче с Францией в рамках 6-го тура отборочного турнира зоны Европы чемпионата мира-2026.

Как сообщает Trend, гол забил Ренат Дадашов на 4-91 минуте.

21:02

Стартовал матч между Азербайджаном и Францией в рамках 6-го тура отборочного турнира зоны Европы чемпионата мира-2026.

Как сообщает Trend, матч проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

