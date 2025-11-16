БАКУ/ Trend/ - Сборная Франция сравняла счет в матче с Азербайджаном в рамках 6-го тура отборочного турнира зоны Европы чемпионата мира-2026.
Как сообщает Trend, гол забил Жан-Филипп Матета.
21:08
Сборная Азербайджана открыла счет в матче с Францией в рамках 6-го тура отборочного турнира зоны Европы чемпионата мира-2026.
Как сообщает Trend, гол забил Ренат Дадашов на 4-91 минуте.
21:02
Стартовал матч между Азербайджаном и Францией в рамках 6-го тура отборочного турнира зоны Европы чемпионата мира-2026.
Как сообщает Trend, матч проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.