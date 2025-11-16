Президент Ильхам Алиев: Строительство Зангезурского коридора близится к завершению

ТАШКЕНТ/Trend/ -Убежден, что достигнутые в августе этого года в Вашингтоне договоренности по соединению основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок. Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

Глава государства отметил, что железная дорога с пропускной способностью 15 миллионов тонн на начальном этапе станет важной артерией Среднего коридора.