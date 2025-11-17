БАКУ/Trend/ - Азербайджан готовится расширить программу Destinations Azerbaijan в Китае.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель правления Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмид на саммите China Visitors Summit, впервые прошедшем в Баку с участием более 50 китайских туристических компаний и представителей местной туристической индустрии.

Он отметил, что культурный обмен между Азербайджаном и Китаем не ограничивается сферой туризма и транспорта - он охватывает и такое важнейшее направление, как развитие межчеловеческих связей.

Председатель сказал, что Китай сегодня является крупнейшим рынком зарубежного туризма в мире. Доля Азербайджана на этом огромном рынке постоянно растёт, и его потенциал велик: «Взаимный безвизовый режим, несомненно, является одним из основных факторов, способствующих этому росту. Это создаёт для нас уникальную возможность позиционировать Азербайджан как одно из лучших туристических направлений для китайских туристов».

Он подчеркнул, что важно также обеспечить полную готовность наших местных партнёров в сфере туризма к принятию китайских путешественников:

"Ожидания чётко определены по всей цепочке создания стоимости в сфере туризма: от профессиональных гидов, говорящих по-китайски, до удобного ориентирования по стране, современных и комфортабельных отелей, удобных систем оплаты и вариантов питания, учитывающих вкусы туристов, – мы уже предприняли важные шаги".

Зенгстшмид отметил, что с момента создания Азербайджанского бюро по туризму в 2018 году они последовательно работают над созданием широкой и прочной сети партнёров в сфере туризма и СМИ в Китае:

«В этом году мы получили две престижные награды от Trip.com Group - одного из ведущих мировых поставщиков онлайн-туристических услуг. Мне выпала честь получить одну из этих наград лично в Стамбуле на прошлой неделе. Это свидетельствует о непрерывном прогрессе Азербайджана в укреплении своих позиций на китайском рынке и развитии отношений».

Ф. Зенгстшмид добавил, что Агентство продолжает укреплять это партнёрство, расширяя сотрудничество с такими крупными платформами как Trip.com, Qunar, Fliggy, а также проводя локальные кампании в таких социальных сетях, как WeChat, Douyin, Weibo и Xiaohongshu.

"В этом году мы организовали два крупных роуд-шоу, охвативших шесть городов Китая, четыре ознакомительных семинара в разных регионах и ознакомительные поездки как для представителей туристических компаний, так и для журналистов.

Что касается планов на будущее, открытие нашего офиса в Китае в начале 2026 года станет особенно важным шагом. Это, несомненно, ещё больше укрепит наше присутствие на этом рынке, активизирует деятельность и позволит донести послание Destinations Azerbaijan до более широкой аудитории", - заключил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!