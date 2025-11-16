Кыргызстан поддерживает присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч ЦА - Садыр Жапаров

ТАШКЕНТ/Trend/- Кыргызстан поддерживает присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч Центральной Азии.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

«Это откроет перед Центральной Азии новые возможности и широкие перспективы, особенно в сфере международного транзита и энергетики», - заявил Жапаров.

По его словам, сегодня мы с уверенностью можем сказать, что формат консультативных встреч глав государства Центральной Азии состоялся.

«Он показал свою жизнеспособность и стал реальной, единственной, в своем роде, площадкой, где не только обсуждаются имеющиеся проблемы в нашем регионе, но и активно выдвигаются новые инициативы и предложения. Например, в период с 2018 по 2024 годы странами-участницами было предложено более 200 инициатив в различных сферах сотрудничества. Недавно прошедший в Бишкеке третий межпарламентский форум государства Центральной Азии свидетельствует о том, что и наши парламенты готовы к взаимному сотрудничеству. Уверен, что принятая Бишкекская декларация Межпарламентского форума государств Центральной Азии будет способствовать укреплению регионального единства»,- сказал Жапаров.

Далее, он заявил, что вопросы безопасности играют важнейшую роль в региональном взаимодействии.

«В условиях современной международной обстановки Кыргызстан не просто поддерживает, но и считает стратегически своевременной, принимаемую сегодня концепцию региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии»,- сказал он.