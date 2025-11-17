Япония расширяет сотрудничество с Азербайджаном в цифровой сфере - представитель правительства (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Япония расширяет сотрудничество с Азербайджаном в цифровой сфере.

Об этом в понедельник Trend заявил заместитель министра по международным связям Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии Такуо Имагава в кулуарах Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25) в Баку.

Он отметил, что правительство Японии тесно сотрудничает с руководством Международного союза электросвязи (ITU) и считает своей главной целью обеспечение всеобщего доступа к интернету.

«WTDC – очень важная конференция для всего мира. Я уже второй раз в Азербайджане, и Баку поражает меня своей красотой. Это очень подходящее место для дискуссий по вопросам интернет-общества и цифровой сферы», – сказал Т.Имагава.

По словам эксперта, уже предприняты практические шаги по расширению сотрудничества между Японией и Азербайджаном в цифровой сфере: «Два дня назад мы подписали меморандум с Азербайджаном. На основе этого меморандума о сотрудничестве мы будем реализовывать совместные проекты». Он сообщил, что дальнейшее сотрудничество будет продолжено на основе конкретных проектов.

