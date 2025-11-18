Добыча на совместном газовом месторождении Ирана и Катара увеличивается

БАКУ/Trend/ - Добыча на совместном газовом месторождении Южный Парс (Северный купол в Катаре) в этом году увеличилась на 1,5 миллиарда кубометров по сравнению с прошлым годом из-за сокращения количества дней, потраченных на ремонт.

Как сообщает Trend, об этом во время брифинга заявил исполнительный директор иранской нефтегазовой компании Pars Турадж Дехгани.

По его словам, ремонтные работы на газовом месторождении Южный Парс были завершены на 27 дней раньше срока. Объём добытого насыщенного газа составляет около 9 миллионов баррелей нефти.

Дехгани сообщил, что капитальный ремонт на 35 платформах газового месторождения Южный Парс начался в середине мая и был успешно завершён за 176 дней.

Отметим, что газовое месторождение Южный Парс (Северный Купол в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы этого месторождения составляют 51 триллион кубометров газа, а потенциальная добыча - 36 триллионов кубометров. Доля Ирана в этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

Иран располагает 24 фазами газового месторождения Южный Парс. Иран ведёт добычу на этом месторождении с 2002 года. В настоящее время Иран добывает в общей сложности 700 миллионов кубометров газа в сутки с этих фаз. По оценкам, страна потратила на это месторождение 90 миллиардов долларов. Около 33% газа, который может быть добыт на этом газовом месторождении, принадлежит Ирану. Участки на иранской стороне месторождения разрабатывались Ираном, в то время как участки на катарской стороне - в основном иностранными компаниями.

