WUF13 - уникальная платформа для поиска устойчивых решений в жилищной сфере - UN-Habitat

БАКУ /Trend/ - Всемирный форум городов (WUF13) является уникальной платформой для совместного поиска устойчивых и инклюзивных решений в жилищной сфере.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Маринейро Сентено Росбах в ходе брифинга для дипломатического корпуса, посвящённой WUF13.

"WUF13 - уникальная платформа, объединяющая всех участников и заинтересованные стороны для исследования того, как жилищный сектор может продвигать инклюзивность, равенство и климатическую устойчивость в глобальном масштабе", - сказала она.

Росбах отметила, что мир сталкивается с глобальным жилищным кризисом, который с каждым днем усугубляется. Почти 3 миллиарда человек живут в ненадлежащих условиях, более 1 миллиарда - в трущобах и неформальных поселениях, и более 300 миллионов - бездомны.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Форум проходит в рамках сотрудничества Программы UN-Habitat и правительства Азербайджана. Мероприятие объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран.