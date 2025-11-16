Обнародована ​​программа целей министерства нефти Ирана

БАКУ /Trend/ - К марту 2029 года ожидается увеличение добычи газа в Иране до 1,34 млрд кубометров в сутки.

Как сообщает Trend, это отражено в программе целей министерства нефти Ирана до указанного срока.

Согласно программе, планируемый сбор попутного газа составит 16 млрд кубометров в год.

Программа министерства нефти Ирана предусматривает увеличение добычи газа на 8% в год.

Следует отметить, что Иран считается второй страной в мире по запасам газа (около 34 триллионов кубометров). В настоящее время в Иране действуют 22 газовых месторождения.

Добыча газа в Иране составляет в среднем 1 млрд кубометров в сутки. Зимой потребление газа в стране увеличивается примерно до 800 млн кубометров в сутки.

В настоящее время в Иране действуют 74 нефтяных и 22 газовых месторождения. На территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 37 нефтяных месторождений, на территории Компании центральных нефтяных зон Ирана – 14, на территории Нефтегазодобывающей компании "Арвандан" – 5 и на территории Оффшорной нефтяной компании – 18. На территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 5 газовых месторождений, на территории Компании центральных нефтяных зон Ирана – 13, на территории Нефтегазовой компании "Парс" – 1 и на территории Оффшорной нефтяной компании – 3.