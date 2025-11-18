Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Нынешний высокий уровень межгосударственных отношений Азербайджана и Латвии создает хорошие возможности для расширения плодотворного сотрудничества

Политика Материалы 18 ноября 2025 11:29 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Азербайджано-латвийские отношения имеют добрые традиции. Исторические связи наших народов, нынешний высокий уровень межгосударственных отношений создают хорошие возможности для расширения плодотворного сотрудничества в различных областях.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Латвийской Республики Эдгарсу Ринкевичсу по случаю национального праздника Латвийской Республики – Дня независимости.

"Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления традиционно дружественных отношений между нашими странами, полноценного использования потенциала нашего сотрудничества", - отмечается в письме.

