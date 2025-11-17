Обсуждены приоритеты партнерства ЕС и Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и глава Представительства Европейского Союза в стране, посол Мариана Куюнджич обсудили приоритеты партнерства межу ЕС и Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации министра в соцсети X.

"Мы обсудили с главой Представительства Европейского Союза в Азербайджане, послом Марианой Куюнджич приоритеты партнерства ЕС и Азербайджана. Мы поделились нашими взглядами на стратегические цели развития страны и на Соглашение о финансировании ЕС для Азербайджана на 2024 год", - подчеркнул министр.

Отмечается, в рамках совместной деятельности были подчеркнуты инициативы и возможности диверсификации сотрудничества в сферах торговли, энергетики, транспорта, инфраструктуры и цифровизации.