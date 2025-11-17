Спецслужбы играют решающую роль в обеспечении безопасности транспортных маршрутов – Азер Гараев

БАКУ/Trend/ - XXVII пленарное заседание Конференции спецслужб тюркоязычных государств, состоявшееся на днях в Ханкенди, стало не просто очередной официальной встречей для региона. Это мероприятие содержало важные политические и геостратегические послания. Пленарное заседание, посвященное теме «Роль органов специальных служб в обеспечении безопасности международных транспортных линий», состоялось в период, когда в условиях меняющегося глобального порядка возрастает значение транспортных коридоров, а конкуренция приобретает все более напряженный характер

Об этом Trend сообщил политолог Азер Гараев.

Участие руководителей спецслужб и разведывательных органов в этой встрече, организованной Азербайджаном, в очередной раз продемонстрировало, что защита международных транспортных путей – это уже не чисто экономический вопрос, а приоритет национальной безопасности. Выступления начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковника Али Нагиева, начальника Службы внешней разведки генерал-полковника Орхана Султанова, руководителей спецслужб Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и высокопоставленного представителя Венгрии свидетельствуют о том, что масштаб этой темы не ограничивается только тюркским миром.

В XXI веке конкуренция великих держав не основана исключительно на военной мощи. Транспортные коридоры – порты, железные дороги, автомобильные дороги, воздушное сообщение и линии связи – уже стали передовым инструментом геополитического влияния. Ведь именно эти коридоры обеспечивают безопасную транспортировку энергоресурсов, торговых грузов, стратегических товаров и информационных потоков.

Угрозы, направленные против международных транспортных линий, также диверсифицировались: международные террористические сети рассматривают вывод из строя критически важной инфраструктуры как приоритетную целю, транснациональные организованные преступные группировки пытаются использовать эти маршруты для перевозки наркотиков, оружия и контрабанды. Киберугрозы направлены на электронное управление транспортными системами. А гибридные атаки направлены на парализацию различных звеньев логистической цепочки. Поэтому в современном мире безопасность транспортных коридоров уже не является лишь ответственностью пограничных служб. Это превратилось в стратегическую сферу деятельности специальных служб", – сказал он.

По словам А.Гараева, в первые годы нашей независимости враждебные государства и сепаратистские группы совершили ряд терактов, направленных против транспортной инфраструктуры Азербайджана:

«Взрыв пассажирского поезда Кисловодск-Баку на Бакинском железнодорожном вокзале, теракт на станции «20 Января» Бакинского метрополитена 19 марта 1994 года, а также сбитый армянскими террористами близ Ханкенди самолёт Lockheed C-130 Hercules, принадлежащий ВВС Ирана, взрыв электропоезда между станциями «28 Мая»-«Гянджлик» Бакинского метрополитена 3 июля 1994 года. Целью всех этих действий было вызвать у населения страх и недоверие к руководству страны. Несмотря на всё это, спецслужбы Азербайджанской Республики выявили и привлекли к ответственности заказчиков и исполнителей терактов, добились значительных успехов в обеспечении безопасности страны и защите транспортных коммуникаций. Террористические акты и угрозы стабильности, направленные против нашей страны, наблюдались планомерно с первых лет независимости. Однако сегодня эти угрозы более сложны, комплексны и многогранны – они носят гибридный, кибернетический и транснациональный характер. Поэтому ответственность спецслужб не ограничивается защитой транспортных магистралей: «Она также является стратегическим компонентом национальной безопасности. Исторический опыт показывает, что обеспечить безопасность транспортной инфраструктуры невозможно без мощных и скоординированных действий спецслужб», – сказал он.

Политолог отметил, что Азербайджан, благодаря своему географическому положению, является одним из центральных узлов исторического Шелкового пути. В XXI веке это благоприятное географическое положение вновь становится одним из основных столпов глобальной логистики. Сегодня Азербайджан является неотъемлемой частью нескольких крупных международных транспортных маршрутов. Это коридор «Север-Юг», коридор «Восток-Запад» (или Центральный коридор), Южный газовый коридор, Зангезурский коридор, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и Транскаспийская транспортная сеть. Благодаря этим маршрутам Азербайджан ещё больше укрепляет свою роль экономического моста между Европой и Азией. Однако чем больше транзитный потенциал страны, тем больше риски, с которыми она сталкивается. Именно поэтому азербайджанские спецслужбы сформулировали безопасность транспортных коммуникаций как одно из приоритетных направлений государственной политики.

На пленарном заседании в Ханкенди начальник СГБ Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев заявил, что некоторые деструктивные круги всячески пытаются воспрепятствовать реализации проекта Зангезурского коридора, являющегося важной составляющей Среднего коридора.

Одним из самых обсуждаемых проектов на карте международной торговли и логистики в последние годы является Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут). Этот маршрут обеспечивает выход в Европу по линии Китай – Казахстан – Каспийское море – Азербайджан – Грузия – Турция. Он считается более короткой, безопасной и устойчивой альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам. Глобальное значение Среднего коридора определяется рядом факторов. Этот коридор, который занимает стратегическое положение в китайской инициативе «Один пояс, один путь» и даёт Азербайджану значительное преимущество с точки зрения геополитической стабильности, представлен как альтернатива Европе, Китаю и Центральной Азии как направление с меньшими конфликтными рисками.

А. Гараев отметил, что Азербайджан является важнейшим узлом «Среднего коридора»: основная часть грузов перевозится через Бакинский порт и железнодорожную линию БТК. Это приносит стране как экономическую выгоду, так и геополитическое влияние. Однако эта роль также означает возникновение новых рисков. Подготовка и взаимодействие спецслужб против угроз, направленных, в частности, на логистические цепочки, имеют жизненно важное значение.

«Зангезурский коридор является важным компонентом «Среднего коридора», который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией. Этот коридор считается проектом, который меняет правила игры как для Азербайджана, так и для всего региона. Однако, как было подчеркнуто на мероприятии, ряд деструктивных центров пытаются помешать реализации этого коридора. Можно сказать, что препятствия проявляются в различных формах. Это включает политическое давление и информационное манипулирование. Эти угрозы превращают открытие Зангезурского коридора в вопрос национальной безопасности, а не только экономической. Именно поэтому на встрече в Ханкенди особое внимание было уделено усилению координации между спецслужбами, интенсификации информационного обмена и организации совместных механизмов противодействия гибридным угрозам.

Большинство механизмов, обеспечивающих безопасность международных транспортных маршрутов, не видны широкой публике. Основой этой системы являются спецслужбы. Сферы их деятельности многогранны - разведывательная и контрразведывательная деятельность, раннее выявление потенциальных угроз, нейтрализация диверсионных планов иностранных группировок, предотвращение атак на критически важную инфраструктуру, борьба с терроризмом и транснациональной преступностью, предотвращение контрабанды наркотиков и оружия, защита платформ управления логистическими системами в связи с ростом киберугроз по мере цифровизации современных транспортных систем, киберзащита портовой и железнодорожной инфраструктуры, предотвращение атак на базы данных и т.д. Если география угрозы широка, предотвратить её можно только совместными усилиями. Пленарное заседание также является важным шагом в этом направлении", - отметил он.

Политолог подчеркнул, что в настоящее время в глобальной политике начинается новый период. Мировая экономика все больше становится азиатоцентричной, а логистика превращается в ключевой элемент глобального баланса сил:

"В этих условиях Средний коридор должен расширяться, а после открытия Зангезурского коридора тюркский мир должен стать единым пространством с точки зрения логистики. В этом контексте Азербайджан еще больше укрепит свою роль как одного из ключевых узлов транзита между континентами.

Встреча в Ханкенди в этом плане является очень важным событием. Хотя характер угроз в регионе меняется для всех государств, одно остается неизменным: роль спецслужб в обеспечении безопасности транспортных магистралей имеет решающее значение.

В целом, прошедшее в Ханкенди пленарное заседание показало, что безопасность транспортных коридоров является неотъемлемой частью не только экономики, но и суверенитета государств, региональной стабильности и международного сотрудничества. Ответственность органов безопасности в этой сфере велика как никогда. Азербайджан, находясь в центре этого процесса, не только защищает свои национальные интересы, но и вносит вклад в стратегическую интеграцию тюркского мира. Обеспечение безопасного функционирования Среднего коридора, Зангезурского коридора и других транспортных маршрутов является ключевым условием будущего развития региона, а координированное сотрудничество специальных служб в этом направлении представляет собой наиболее эффективный механизм реагирования на глобальные угрозы".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!