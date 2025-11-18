Включение Азербайджана в центральноазиатский формат открывает новую региональную архитектуру сотрудничества - Atlantic Council

БАКУ /Trend/ - Расширение формата C5+1 и включение Азербайджана в новую региональную архитектуру сотрудничества станет важным стратегическим событием как для Центральной Азии, так и для Южного Кавказа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил бывший посол США в Узбекистане и Украине, директор Центра политики Евразии Atlantic Council Джон Хербст, выступая на I Азербайджано-американском аналитическом форуме в Баку.

Хербст напомнил, что две недели назад в Вашингтоне состоялся первый в истории президентский саммит США-Центральная Азия (C5+1), а спустя неделю после него в Ташкенте пять центральноазиатских стран договорились о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч глав государств в качестве полноправного участника.

"Это значимый шаг, который укрепляет региональные связи и открывает новую главу в сотрудничестве", - отметил он. По его словам, интерес администрации США к Центральной Азии сегодня совпадает с возрастающим вниманием к Южному Кавказу, что делает появление в будущем формата C6+1 логичным и своевременным.

Он также сообщил, что Atlantic Council намерен институционализировать формат экспертных встреч, которые будут проводиться параллельно с ежегодными политическими заседаниями C5/C6+1.

"Мы уже начали эту работу: первая аналитическая конференция прошла в Вашингтоне через день после саммита C5+1. И мы планируем проводить такие мероприятия каждый раз, когда страны C6+1 собираются на уровне высоких лидеров", - сказал он.

Хербст добавил, что участие Азербайджана в будущем формате создает новые возможности для углубления политического и экспертного взаимодействия между США, Баку и странами Центральной Азии.