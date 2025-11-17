Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Баку сегодня также является площадкой для международного цифрового сотрудничества

Политика Материалы 17 ноября 2025 12:51 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Баку сегодня также является площадкой для международного цифрового сотрудничества

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Баку, который принимает Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций, сегодня является не только глобальным центром телекоммуникаций, но и площадкой для международного цифрового сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ).

Отметив, что в рамках конференции планируется открытие в Баку Регионального центра акселерации МСЭ, Президент Азербайджана добавил: «Этот Центр, который войдет в глобальную инновационную сеть МСЭ, станет для региона ведущей платформой в сфере инноваций и предпринимательства».

Лента

Лента новостей

Читать все новости