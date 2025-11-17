Азербайджан предоставляет значительные возможности для международного сотрудничества— Педро Варгас Давид

БАКУ /Trend/ — Азербайджан предоставляет значительные возможности для международного сотрудничества.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил глава Euronews Педро Варгас Давид, выступая на церемонии открытия офиса телеканала в Баку.

"Азербайджан — это страна, в которую нужно инвестировать, которую нужно посещать и с которой нужно партнерствовать", - сказал он.

По его словам, Азербайджан привлекает внимание благодаря своим инфраструктурным проектам, стратегическому географическому положению и роли в энергетической безопасности Европы. Он отметил, что страна предлагает новые сферы для иностранных инвестиций и предоставляет значительные возможности для международного сотрудничества.

Глава Euronews также заявил, что Азербайджан — это страна, которую необходимо открывать для себя, подчеркнув потенциал регионального туризма.

Он отметил успешное сотрудничество телеканала с Azerbaijan Tourism Board и добавил, что в этом сезоне в эфирах Euronews будет много материалов о туристических направлениях страны.

Педро Варгас Давид напомнил, что Азербайджан продолжает играть важную роль в региональной связности, включая присоединение к формату C5 с Центральной Азией, и подчеркнул значение азербайджанского воздушного пространства, которое стало безопасным маршрутом в периоды международной турбулентности.

Он также коснулся многолетнего сотрудничества Euronews с Азербайджаном и подчеркнул, что телеканал гордится своим присутствием в стране.

"Мы присутствуем здесь давно и очень гордимся работой наших журналистов и партнеров в Азербайджане", — сказал он.