В Баку проходит церемония открытия Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (ФОТО)

Экономика Материалы 17 ноября 2025 09:37 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - В Баку проходит церемония открытия Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25).

Как сообщает в понедельник Trend, мероприятие, которое впервые в регионе СНГ проходит в Азербайджане, является открытой международной платформой для молодежи.

Конференция предоставляет молодым участникам возможность получить знания о технологических инновациях и трендах, познакомиться с ведущими экспертами отрасли, установить сотрудничество и повысить свою конкурентоспособность на международном уровне.

Мероприятие также вновь привлечёт внимание к развитию ИКТ-сектора Азербайджана и станет стимулом для укрепления международного сотрудничества в этой сфере.

Новость обновляется

