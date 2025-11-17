Иранский НПЗ нарастил производство бензина

БАКУ /Trend/ - Производство бензина стандарта Евро-4 на иранском нефтеперерабатывающем заводе "Абадан" увеличилось на 66%.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на иранский нефтеперерабатывающий завод "Абадан".

Согласно информации, производство бензина стандарта Евро-4 увеличилось до 2,5 миллиона литров в сутки.

Ранее производство бензина стандарта Евро-4 на предприятии составляло 1,5 миллиона литров в сутки.

Следует отметить, что иранский нефтеперерабатывающий завод "Абадан" производит сжиженный газ, бензин, дизельное топливо, мазут, битум, растворители, серу, нафту и другие продукты. Нефтеперерабатывающая компания "Абадан" обеспечивает 17% потребляемого в стране бензина, 22% дизельного топлива и 42% мазута.