Политика Материалы 16 ноября 2025 11:24 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан и Центральная Азия являются единым геополитическим и геоэкономическим регионом
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Эмин Алиев
Эмин Алиев
ТАШКЕНТ/Trend/ - Азербайджан, хоть и расположен на Южном Кавказе, сегодня Азербайджан и Центральная Азия являются единым геополитическим и геоэкономическим регионом.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

«Азербайджан уже в третий раз принимает участие в работе консультативных встреч стран Центральной Азии», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства заявил, что 14 раз посетил страны Центральной Азии за последние три года.

