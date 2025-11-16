Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан и Центральная Азия являются единым геополитическим и геоэкономическим регионом

ТАШКЕНТ/Trend/ - Азербайджан, хоть и расположен на Южном Кавказе, сегодня Азербайджан и Центральная Азия являются единым геополитическим и геоэкономическим регионом.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

«Азербайджан уже в третий раз принимает участие в работе консультативных встреч стран Центральной Азии», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства заявил, что 14 раз посетил страны Центральной Азии за последние три года.