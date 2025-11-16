Эмомали Рахмон призвал усилить меры по кибербезопасности в странах Центральной Азии

ТАШКЕНТ/Trend/ - Таджикистан призвал страны Центральной Азии усилить комплексные меры по обеспечению кибербезопасности.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"С учетом роста киберугроз также считаемся необходимым усилить комплекс совместных мер по обеспечению кибербезопасности с использованием передовых технологий", - сказал Рахмон.

Он подчеркнул необходимость повышения потенциала профильных структур и координации действий на региональном уровне для противодействия киберпреступности в странах Центральной Азии.