Политика Материалы 16 ноября 2025 11:39 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Присоединение Азербайджана к формату сотрудничества государств Центральной Азии послужит укреплению взаимодействия на обширном географическом пространстве
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Эмин Алиев
ТАШКЕНТ/Trend/- Хотел бы поблагодарить уважаемых коллег за решение о присоединении Азербайджана к формату сотрудничества государств Центральной Азии.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

«Это решение еще раз подтверждает дружественный, братский характер наших отношений и послужит укреплению сотрудничества и взаимодействия на обширном географическом пространстве», - подчеркнул глава государства.

