Президент Ильхам Алиев утвердил "Образцовое Положение центральных органов исполнительной власти"

БАКУ /Trend/ - Утверждено "Образцовое Положение центральных органов исполнительной власти".

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Кабинет министров в шестимесячный срок должен подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию Положений центральных органов исполнительной власти с учетом требований Образцового положения, утвержденного настоящим указом, а также решить другие вопросы, вытекающие из указа.