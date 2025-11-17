Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев утвердил "Образцовое Положение центральных органов исполнительной власти"

Политика Материалы 17 ноября 2025 17:41 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Утверждено "Образцовое Положение центральных органов исполнительной власти".

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Кабинет министров в шестимесячный срок должен подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию Положений центральных органов исполнительной власти с учетом требований Образцового положения, утвержденного настоящим указом, а также решить другие вопросы, вытекающие из указа.

